أخبار ليبيا..إطلاق سراح الفنان الليبى سعد الجازوى من قبل مختطفيه

أُطلق سراح الفنان الليبى سعد الجازوى من قبل مختطفيه، أمس الأربعاء، وعاد إلى بيته سالمًا، وذلك بعد اختفائه منذ يوم الأحد الماضى .

وقال الفنان الليبى مصطفى البوسيفي، على صفحته الرسمية اليوم، إنه تم إطلاق سراح الفنان الليبى سعد الجازوي، وعاد إلى منزله، دون إعطاء مزيدًا من التفاصيل.

يذكر أن الجازوى اختفى صباح الأحد الماضى فى ظروف غامضة، فيما وجه زوج ابنته محمد موسى استغاثة لكل الجهات الرسمية لكشف ملابسات اختفاء الفنان الذى خرج من بيته فى طريق المطار "كوبرى الفروسية"، فى العاشرة والربع صباحًا متوجهًا إلى وسط البلاد، لتنقطع بعدها كل السبل للاتصال به، حيث وجد هاتفه الشخصى مغلقا.

كما كانت عائلته وجهت يوم الثلاثاء الماضى نداء إنسانيًا إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، والمنظمات الحقوقية وطالبتهم بتحمل مسؤوليتهم، وسرعة التدخل لإنقاذ حياة الفنان الجازوي.