تعرف على خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق الإلكترونى

الخطوات الكاملة لتسجيل الرغبات

نشر موقع التنسيق الإلكترونى مجموعة من الخطوات لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالموقع، حيث تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.>الدخول إلى موقع الحكومة الإلكترونية المحدد www.tansik.egypt.gov.eg >أو www.egypt.gov.eg ، ثم الدخول إلى مكتب التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغباتك وكتابة الرقم القومى ورقم الجلوسك طبقًا للمرحلة، وفى المكان المحدد لمجموع درجاتك إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدى فى المربع الذى يليه، وبالضغط على الخطوة يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزى وتظهر شاشتين.

إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقًا، أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولى برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية.

تحقق من بياناتك الأساسية، ثم اضغط وفى حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورًا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468.

المجموع الكلى الذى يظهر للطالب يتضمن الآتى: المجموع الأصلى + درجة الحافز الرياضى (إن وجدت)، والطالب المعفى من اللغة الثانية( ثانوية عامة قديمة )، يحسب له مجموعًا اعتباريًا = ( (المجموع الأصلى × 410 )÷360 )، والطالب المعفى من اللغة الثانية (ثانوية عامة حديثة)، يحسب له مجموع اعتبارى = ((المجموع الأصلى × 410 )÷370).

وتظهر للطالب شاشة اختيار وتعديل الرغبات (تحتوى على 48 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل)، قم بإدخال رغباتك بالترتيب مع ضرورة مراعاة القواعد الآتية بعد:

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

>يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات، ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كل الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.



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صفحة موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية



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الخطوة الأولى لإدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدى



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الخطوة الثانية، شاشة مراجعة الرغبات السابقة



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الخطوة الثالثة، شاشة البيانات الشخصية الأساسية اللازمة فى عملية التنسيق



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شاشة اختيار الرغبات



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يوضح الشكل إمكانية اختيار تخصصات الجامعات والمعاهد الجامعة



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يوضح إمكانية الاختيار بالجامعات، ثم استعراض كافة الكليات المندرجة تحت الجامعة

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