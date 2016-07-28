استكمال محاكمة 154 متهمًا فى قضية "أنصار بيت المقدس 3" اليوم

قال خالد المصرى، محامى عدد من المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس الثالثة، إن المحكمة العسكرية تستكمل اليوم الخميس جلسات محاكمة 154 متهما فى القضية، المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

كانت النيابة أحالت المتهم هشام عشماوى و153 آخرين، بينهم محمد أحمد نصر قائد تنظيم كتائب الفرقان، لاتهامهم بارتكاب عدد من الجرائم، منها الهجوم على كمين الفرافرة، والذى شارك فيه المتهم الأول هشام على عشماوى، والمتوفى عبدالفتاح عايد مرزق.

تأجيل محاكمة 154 متهمًا فى قضية "أنصار بيت المقدس 3" إلى 28 يوليو

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