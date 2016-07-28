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زوج يتلقى "علقة سخنة" على أيدى أهل زوجته لطلب رؤية ابنه

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زوج يتلقى "علقة سخنة" على أيدى أهل زوجته لطلب رؤية ابنه زوج يتلقى "علقة سخنة" على أيدى أهل زوجته لطلب رؤية ابنه
لم يسعده حظه بالوقوع فى بنت حلال ليتزوج من امرأة مفترية ويعانى من الظلم والجبروت والاضطهاد طوال 9 سنوات برفقتها حتى لا يخسر طفله بلال، ولكن فى النهاية يجبر على تطليقها من قبل أشقائها لتتزوج بآخر وتحرمه منذ 5 سنوات من رؤية طفله بعد واقعة التعدى عليه والتسبب له بعجز دائم.

وقالت الجدة "سهام.محمد"، والتى أقامت دعوى إسقاط حضانة للمطالبة بحفيدها: ابنى طه خريج كلية التجارة توجه للعمل فى مجال السياحة وبعدها قرر الزواج فكانت العروس شيماء من وقع عليها الاختيار وليته لم يفعل، فمنذ زواجه منها وهو يعانى بعد أن اتضح أنها سيئة الأخلاق تجعله يذوق الويل كل يوم بسبب تحكماتها.

وتابعت سهام بالدعوى رقم 191 لسنة 2016 بمحكمة أسرة الزاوية الحمراء، بعد خلافات كثيرة وإهانات أجبر ابنى على تطليقها وحاولنا مع أسرتها بالتراضى من أجل الطفل الصغير بلال، ولكنهم كانوا دائمى الرفض رغم صدور أحكام لأبنى برؤية نجله وبعدها بفترة تزوجت طليقته وتركت الطفل مع جدته المريضة والتى لا تقوى على خدمة نفسها.

وأضافت الجدة، فى آخر مرة ذهب ابنى لمحاولة التمكن من رؤية نجله قام أشقاء طليقته بالتعدى عليه بالضرب المبرح الذى جعله يدخل فى غيبوبة ويعالج لشهور ويخرج من تلك الحادثة وعاجز وبعدها حكم عليهم بالسجن، ولكنهم هربوا ولم ينفذوا الحكم حتى الآن ومنذ ذلك الوقت ونحن نموت حزنا بسبب عدم استطعتنا الاطمئنان على بلال رغم صدور الأحكام القضائية وذهبنا لوزارة الداخلية بقطاع الأمن العام فلم نترك بابا وطرقناه ولكن لا حياة لمن تنادى.


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