أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا..التحالف الدولى يفتح تحقيقا بسبب سقوط قتلى من المدنيين جراء غاراته

Google+ Print
أخبار سوريا..التحالف الدولى يفتح تحقيقا بسبب سقوط قتلى من المدنيين جراء غاراته أخبار سوريا..التحالف الدولى يفتح تحقيقا بسبب سقوط قتلى من المدنيين جراء غاراته
أعلن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابى، فتح تحقيق رسمى فى سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف بمنبج شمالى سوريا، الأسبوع الماضى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم التحالف كريس جارفر قوله إن الجيش الأمريكى وجد من المعلومات ذات المصداقية ما يكفى لبدء تحقيق رسمى فى احتمال تسبب الغارات الجوية للتحالف بمقتل 20 مدنيا بسوريا فى يوليو الجاري.

وطالب الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية قبل أسبوع التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة إلى "التعليق الفوري" لضرباته الجوية على (داعش) بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين فى تلك الضربات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365