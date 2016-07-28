أخبار سوريا..التحالف الدولى يفتح تحقيقا بسبب سقوط قتلى من المدنيين جراء غاراته

أعلن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابى، فتح تحقيق رسمى فى سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف بمنبج شمالى سوريا، الأسبوع الماضى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم التحالف كريس جارفر قوله إن الجيش الأمريكى وجد من المعلومات ذات المصداقية ما يكفى لبدء تحقيق رسمى فى احتمال تسبب الغارات الجوية للتحالف بمقتل 20 مدنيا بسوريا فى يوليو الجاري.

وطالب الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية قبل أسبوع التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة إلى "التعليق الفوري" لضرباته الجوية على (داعش) بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين فى تلك الضربات.