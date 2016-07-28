6 خطوات بسيطة لتجنب الإصابة بجفاف العينين

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى جفاف العين، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، ومن الممكن التغلب على هذه المشكلة باتباع بعض الخطوات البسيطة التى تقلل من جفاف العين.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، فإنه عندما تكون دموع الشخص غير كافية لترطيب العين، ينتج عنها جفاف العين وتظهر بعض الأعراض كالحكة والشعور بالتعب خلال اليوم، ففى هذه الحالة إذا لم يتم علاج جفاف العين تحدث تقرحات وتشوهات بالقرنية.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير بعض الخطوات البسيطة التى يجب اتباعها إذا كنت تعانى من جفاف العين، وتتضمن هذه الخطوات الآتى :

>1.يمكن أن يحدث جفاف العين إذا كنت تمر بمرحلة انقطاع الطمث، لأن هذا الوقت تحدث تغيرات هرمونية، وقد أثبتت الأبحاث أن هناك علاقة بين جفاف العين وعدم التوازن الهرمونى .

2.العدوى المرتبطة بجفاف العين، نتيجة لتهيج طفيف بالعين الذى يمتص المادة التى تساعد على ترطيب العين.

3.إذا كنت تعانى من جفاف العين، الدموع الاصطناعية هى العلاج فى الحالات الأولى من المرض عند انقطاع الطمث.

4.اتباع نظام غذائى يشمل الأحماض أوميجا 3 التى تتوفر فى الأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة .

>5. من الضرورى مراجعة الطبيب، لمعرفة إذا كان هناك دواء مسئول عن جفاف العين.

>6. تجنب الدخان والعوامل التى تسبب تهيج وجفاف العينين.

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