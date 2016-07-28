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5 أطعمة تجنبك الآثار الضارة لتناول الأكلات السريعة

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5 أطعمة تجنبك الآثار الضارة لتناول الأكلات السريعة 5 أطعمة تجنبك الآثار الضارة لتناول الأكلات السريعة
يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" مكونات طبيعية متوفرة فى المطبخ تطرد السموم من الجسم وتساعد على إصلاح الآثار السلبية التى سببتها تناول الأطعمة غيرالصحية، وتشمل هذه المكونات الآتى:

1.الأسماك: غنية بمادة "Dha"، التى تساعد على منع الأضرار التى لحقت بالأنسجة، من خلال محتوى الفركتوز العالى الموجود فى صناعة الحلويات والمشروبات الغازية.
>2.نبات الصبار: لديه القدرة على تطهير القولون وتحفيز حركة الأمعاء للقضاء على السموم والنفايات بشكل فعال.
>3.خل التفاح: يساعد على إنتاج الأحماض القلوية فى المعدة، وبالتالى تحسن عملية الهضم وحركة الأمعاء وتمنع السموم الموجود فى الجسم .
>4. السبانخ: واحدة من الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات والزنك وغيرها من العناصر التى تساعد فى إزالة السموم بشكل فعال من الجسم، وتعطل الأضرار الناجمة عن العادات الغذائية غير الصحية .
>5.بذور الكتان: غنية بالأوميجا 3 والألياف، وكلاهما يساعد على إخراج السموم والكولسترول التى تتراكم فى الجسم .

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