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أهالى ميت الخولى بدمياط يناشدون وزيرة التضامن بناء ناد اجتماعى

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أهالى ميت الخولى بدمياط يناشدون وزيرة التضامن بناء ناد اجتماعى أهالى ميت الخولى بدمياط يناشدون وزيرة التضامن بناء ناد اجتماعى
ناشد أهالى قرية ميت الخولى عبد الله بمركز الزرقا بمحافظة دمياط للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة استغلال مساحة الأرض الواسعة الخالية وغير المستغلة بملك الوحدة الاجتماعية بميت الخولى لإشهار ناد اجتماعى ثقافى رياضى، ليكون منارة ومركز إشعاع ومتنفس لأبناء القرية.

وأكد الأهالى أن هذه الأرض كانت تبرع من إحدى سيدات ميت الخولى فى ثلاثينات القرن الماضى. وتم مؤخرا بناء مبنى إدارى للوحدة المحلية فى أحد أركان المساحة وظلت باقى المساحة المقدرة فدان ونصف خالية ولا يوجد عليها سوى مبنى قديم آيل للسقوط.

وطالب الأهالى من وزيرة التضامن سرعة استجابة القائمين على التضامن الاجتماعى بدمياط لتنفيذ مطلبهم.

- محافظ دمياط يوافق على زيادة ارتفاعات المبانى إلى 32 مترا
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مبنى الوحدة الاجتماعية

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