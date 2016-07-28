أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"أوقاف الغربية": ما ذكر حول إجبار الدعاة على الخطبة المكتوبة غير صحيح

Google+ Print
"أوقاف الغربية": ما ذكر حول إجبار الدعاة على الخطبة المكتوبة غير صحيح "أوقاف الغربية": ما ذكر حول إجبار الدعاة على الخطبة المكتوبة غير صحيح
أكد الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الخطبة المكتوبة سوف تؤدى الجمعة المقبلة بطريقة استرشادية، حيث يمكن يؤديها الخطيب كما يشاء، ومن الممكن أن يؤديها مكتوبة متطوعاً، مضيفاً أن الوزارة لم تقر بعد الخطبة المكتوبة بشكل نهائى، ولم يرد تعليمات بشأنها، وما ذكر حول إجبار الدعاة على الخطبة المكتوبة كلام عار تماماً عن الصحة.

وأضاف الصغير، لـ"اليوم السابع" أن المديرية بدأت فى التحقيق مع عدد من المفتشين التابعين لها الذين تسببوا فى إثارة البلبلة وإغضاب الدعاة وأضروا بسمعة الوزارة.

خطباء المكافأة يعلنون تأيدهم للخطبة المكتوبة ويقدمون شرحا لفوائدها وطريقة أدائها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365