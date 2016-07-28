"أوقاف الغربية": ما ذكر حول إجبار الدعاة على الخطبة المكتوبة غير صحيح

أكد الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الخطبة المكتوبة سوف تؤدى الجمعة المقبلة بطريقة استرشادية، حيث يمكن يؤديها الخطيب كما يشاء، ومن الممكن أن يؤديها مكتوبة متطوعاً، مضيفاً أن الوزارة لم تقر بعد الخطبة المكتوبة بشكل نهائى، ولم يرد تعليمات بشأنها، وما ذكر حول إجبار الدعاة على الخطبة المكتوبة كلام عار تماماً عن الصحة.

وأضاف الصغير، لـ"اليوم السابع" أن المديرية بدأت فى التحقيق مع عدد من المفتشين التابعين لها الذين تسببوا فى إثارة البلبلة وإغضاب الدعاة وأضروا بسمعة الوزارة.

خطباء المكافأة يعلنون تأيدهم للخطبة المكتوبة ويقدمون شرحا لفوائدها وطريقة أدائها

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