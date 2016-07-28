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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية
اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد الشركسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية، أن نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية للدورين الأول والثانى ارتفعت إلى 93.2 % والشهادة الإعدادية 90.7%، والشهادة الإعدادية المهنية 100%.

يذكر أن نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الابتدائية كانت 87.7% وفي الشهادة الاعدادية كانت 53.5%

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