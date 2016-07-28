محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء أمس الأربعاء، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
وأكد الدكتور محمد الشركسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية، أن نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية للدورين الأول والثانى ارتفعت إلى 93.2 % والشهادة الإعدادية 90.7%، والشهادة الإعدادية المهنية 100%.
يذكر أن نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الابتدائية كانت 87.7% وفي الشهادة الاعدادية كانت 53.5%- مديرية تعليم مطروح تستعد لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية
>