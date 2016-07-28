"شكرى" يلتقى اليوم المبعوث الأممى لعملية السلام ووفد مجلس العموم البريطانى

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادينوف، والذى يزور القاهرة حالياً.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجهود الدولية المبذولة حالياً لدفعها، كما يلتقى وزير الخارجية مع مرشح الجبل الأسود لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة إيجور لوكسى.

ويلتقى وزير الخارجية اليوم أيضاً وفد مجموعة الصداقة مع مصر بمجلس العموم البريطانى، والذى يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، ويتناول اللقاء العلاقات التى تربط بين القاهرة ولندن، وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع على الساحة الدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الإرهاب.

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