أخبار سوريا.. قوات الأسد تطرد قوات المعارضة من منطقة بمحيط دمشق

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الحكومية السورية، أمس الأربعاء، إن القوات الحكومية وحلفائها طردت المعارضة المسلحة من منطقة خارج دمشق، فى تقدم يمثل مزيدا من السيطرة الحكومية على جيب خاضع للمعارضة شرقى العاصمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المرصد السورى إن التقدم الذى أحرزته القوات الحكومية تم خلال الليل قرب بلدة حوش الفارة فى الغوطة الشرقية، وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مصدر عسكرى إن القوات الحكومية والقوات الحليفة لها سيطرت على منطقة مزارع جنوب غربى حوش الفارة خلال النهار الأربعاء.