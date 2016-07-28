أخبار سوريا.. قوات الأسد تطرد قوات المعارضة من منطقة بمحيط دمشق

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الحكومية السورية، أمس الأربعاء، إن القوات الحكومية وحلفائها طردت المعارضة المسلحة من منطقة خارج دمشق، فى تقدم يمثل مزيدا من السيطرة الحكومية على جيب خاضع للمعارضة شرقى العاصمة.

وقال المرصد السورى إن التقدم الذى أحرزته القوات الحكومية تم خلال الليل قرب بلدة حوش الفارة فى الغوطة الشرقية، وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مصدر عسكرى إن القوات الحكومية والقوات الحليفة لها سيطرت على منطقة مزارع جنوب غربى حوش الفارة خلال النهار الأربعاء.