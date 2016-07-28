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مسئول فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يمعن فى سياسة التطهير العرقى فى القدس

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مسئول فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يمعن فى سياسة التطهير العرقى فى القدس مسئول فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يمعن فى سياسة التطهير العرقى فى القدس
حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسينى من انفجار وشيك حال استمرار الإسرائيلية فى الإمعان بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة والمقدسيين على وجه الخصوص وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.

ودعا الحسينى - فى بيان صدر عنه، مساء أمس الأربعاء - العالم العربى والإسلامى ودول الاتحاد الأوروبى ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية إزاء ما يجرى فى مدينة القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على إسرائيل من أجل وقف سياساتها اللاإنسانية والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة فى مدينة القدس، التى من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.

وأكد أن سلطات الاحتلال تعمدت فى الآونة الأخيرة هدم المنازل فى العاصمة المحتلة وبأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وباطلة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، وذلك من أجل السيطرة على الأراضى ومنع نقلها إلى الفلسطينيين، الأمر الذى يندرج تحت سياسة التطهير العرقى.

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مصر 365

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