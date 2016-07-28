النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى حريق مستشفى الحسين الجامعى

استعجل أحمد حسن مدير نيابة الجمالية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، تقرير المعمل الجنائى فى واقعة حريق الطابق السادس بمستشفى الحسين الجامعى، لتحديد سبب الحريق، وبدايته وامتداده، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كشفت معاينة المستشار أحمد حسن مدير نيابة الجمالية، لحريق الطابق السادس بمستشفى الحسين الجامعى، عن نشوب حريق بغرفة فى الدور السادس بمستشفى الحسين الجامعى، وامتدت النيران إلى الدور السابع، وأتت على كمية من المهملات الخاصة بالمستشفى، ورجحت معاينة النيابة أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية وفنية من حى الجمالية لحصر التلفيات، وإعداد تقرير عن اشتراطات السلامة المهنية للمبنى من عدمه.

كما قررت النيابة استدعاء مدير المستشفى والموظف المسئول عن توفير السلامة المهنية واشتراطات الحماية المدنية، وكلفت النيابة قوات الأمن بوضع حراسة على مسرح الحادث، لحين انتهاء المعمل الجنائى من فحص المكان.

ونجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى السيطرة على حريق بمخزن مراتب وسراير بالطابق السادس داخل مستشفى الحسين الجامعى بشارع الأزهر، وذلك بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وتم إخلاء الطابق من المرضى تحسبا لوقوع أى مصابين، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق المتواجدة داخل المستشفى، وتم إخماد الحريق.

- معاينة النيابة لحريق مستشفى الحسين ترجح الماس الكهربائى سببا للنيران