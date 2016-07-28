القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان قرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب المحامى، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، أن العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه، فى الوقت الذى لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقاً لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفى لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت الدعوى، أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التى تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباكاً فى مواعيد العمل الرسمية، وارتباكاً فى حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنصوص المواد 27،28،167 من الدستور، حيث أنه صدر بالمخالفة لصريح القانون فى اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلاً من 29 إبريل 2016.

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