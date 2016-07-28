القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، لإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس، لـ 28 يوليو الجارى.

واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 21995 لسنة 70 ق رئيس مجلس النواب. وقال إن قرار منع البث يعد انتهاكا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.

القضاء الإدارى يؤجل دعوى بطلان قرار وقف بث جلسات مجلس النواب لـ 28 يوليو

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