ننشر الأسعار الجديدة المتوقعة على فاتورة الكهرباء مقابل خدمة العملاء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة الكهرباء ستشمل زيادة فى سعر الكيلو وات، وسعر "مقابل خدمة العملاء"، خلال الفترة القادمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
-من صفر إلى 50 كيلو وات تضاف جنيه على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى"الكهرباء: تركيب 10 وحدات بمحطات مشروعات سيمنز حتى الآن
وينشر "اليوم السابع" الأسعار الجديدة المتوقعة لـ"مقابل خدمة العملاء" فى الخطة الجديدة لرفع الدعم:
-من صفر إلى 50 كيلو وات تضاف جنيه على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى"
>-من 51 إلى 100 كيلو وات تضاف 1.50 على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى"
>-من 101 إلى 200 كيلو وات تضاف 3 جنيهات على قيمة الفاتورة "مثل العام الماضى"
>-من 201 إلى 350 كيلو وات تضاف 9 جنيه لقيمة الفاتورة بدلاً من 6 جنيهات
>-من 351 إلى 650 كيلو وات تضاف 10 جنيه لقيمة الفاتورة بدلاً من 8 جنيه
>-أكثر من 650 كيلو وات تضاف 25 جنيه لقيمة الفاتورة بدلا من 20 جنيه
>-المقرؤة صفر تضاف لها 8 جنيه بدلاً من 6 جنيهات