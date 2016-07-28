تقرير إنجليزي - هال سيتي يريد بالوتيللي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى رغبة نادي هال سيتي في التعاقد مع ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقل موقع socceronsunday الإنجليزي تصريحات عاصم علام رئيس نادي هال سيتي"أتطلع إلى المستقبل وأتمنى التوقيع مع بالوتيللي وعندما يكون لدينا نجم مثله في الفريق لمدة 3 أو 4 مواسم سيكون أمرا مفيدا لنا".

وأضاف رجل الأعمال المصري"بالوتيللي يستطيع تسجيل 25 أو 30 هدفا في الموسم وهذا يمنحنا قوة خاصة أننا لا نستطيع التعاقد مع لاعبين نجوم ونعتمد على اللاعبين الشباب من أكاديمية الفريق".

واستكمل"يجب الاعتراف أنني لا أعرف الكثير عن ماريو بالوتيللي، بحثت عنه على ويكيبيديا ووجدت أنه لعب 30 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا ويمكنه أن يعيش في لندن".

وأتم"أتمنى أن نستطيع حسم الصفقة لنا".

وعاد بالوتيللي البالغ من العمر 25 عاما إلى ليفربول بعد انتهاء إعارته لنادي ميلان الإيطالي، لكنه يقترب حاليا من الرحيل في ظل عدم رغبة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإبقاء عليه مع الفريق.

وتلقى بالوتيللي عرضا في الأيام السابقة من نادي بشكتاش التركي ويفاضل حتى الآن بين العروض الكثيرة التي تلقاها من عدة أندية أوروبية.