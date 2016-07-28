صراع الصفقات – زيدان: بوجبا؟ نريد ضم أفضل اللاعبين دائما

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه دائما يرغب في ضم أفضل اللاعبين وذلك ردا حول رغبته في جلب بول بوجبا للوس بلانكوس من ناديه يوفنتوس.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد يرغب في ضم بوجبا ولكنه يجد منافسة قوية من مانشستر يونايتد.

وتحدث زيدان في مؤتمر صحفي قبل ملاقاة باريس سان جيرمان وديا قائلا:"النادي يرغب دائما في ضم أفضل اللاعبين".

وأكمل المدرب الفرنسي حديثه"في اللحظة الحالية نحن مازلنا نستعد للموسم الجديد ولا أستطيع قول أي شيء آخر، وحتى نهاية شهر أغسطس أي شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف"بوجبا ليس لاعبا في ريال مدريد حاليا ونحن نحترم يوفنتوس كثيرا لذلك لا نستطيع الحديث عنه حاليا، فأي حديث عنه سيكون معناه عدم احترام لناديه".