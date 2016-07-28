صراع الصفقات - موناكو يدخل سباق التعاقد مع أردا توران

دخل نادي موناكو في مفاوضات مع أردا توران لاعب وسط برشلونة الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن نادي الإمارة الفرنسية يسعى للتعاقد مع اللاعب التركي لتدعيم صفوفه.

وأضافت الصحيفة أن موناكو أصبح ينافس أرسنال في الحصول على خدمات توران الذي حاول في وقت سابق التعاقد مع اللاعب.

وبخلاف ناديا أرسنال وموناكو تقدم نادي بشكتاش التركي بعرض لنادي برشلونة للتعاقد مع توران خلال الصيف الجاري.

وكان أحمد بولوت وكيل اللاعب أردا توران أكد في تصريحات سابقة أن النجم التركي لن يغادر برشلونة وسيبقى معهم في الموسم المقبل.

توران البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف برشلونة بداية الموسم الماضي قادما من أتليتكو مدريد لكنه لم يظهر بالمستوى الجيد مع برشلونة.