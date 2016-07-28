تقارير - أرسنال مهتم بضم مدافع ألمانيا

(إفي): كشفت تقارير إخبارية إنجليزية اليوم الأربعاء أن الألماني، شكودران موستفاي، مدافع فالنسيا الإسباني، دخل دائرة اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي.

وأشارت التقارير، التي تناقلتها أيضا صحيفة (ماركا) الإسبانية، إلى أن استمرار مصطفي مع فالنسيا لم يعد مؤكدا وأن أرسنال يفكر في ضمه لتعويض غياب مدافعه الألماني المخضرم بير ميرتساكر.

وتعرض ميرتساكر لإصابة في الركبة خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه يوم الجمعة الماضي أمام لانس الفرنسي، مما سيبعده عن الملاعب حتى يناير المقبل.

وإزاء إصابة المدافع المخضرم، اضطر مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين فينجر، للبحث عن حل للأمر عبر السعي لضم مدافع جديد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

ويبرز موستفاي من بين الأسماء المرشحة لتعزيز دفاع الفريق الإنجليزي في الموسم الجديد، علما بأن البريميير ليج سينطلق في 13 أغسطس المقبل.