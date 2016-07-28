ويليان: تشيلسي جاهز لأصعب موسم في تاريخ الدوري الإنجليزي

يرى البرازيلي ويليان لاعب وسط تشيلسي أن الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي هو أصعب موسم على الإطلاق في تاريخ المسابقة.

وأدلى ويليان بتصريحات نقلها موقع تشيلسي قائلا "أعتقد أن هذا الموسم هو الأصعب في تاريخ الدوري الإنجليزي نظرا لقوة جميع الفريق بالمسابقة".

وأضاف "الدوري يضم حاليا عددا كبيرا من أفضل المدربين في العالم وهذا يجعل الموسم المقبل صعبا للغاية على الجميع".

وأتم "نستعد بشكل جيد لبداية الدوري وجاهزون للمنافسة".

ويخوض تشيلسي حاليا فترة إعداد مع أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد للفريق.

وتعاقد تشيلسي حتى الآن مع الثنائي ميتشي باتشواي مهاجم منتخب بلجيكا، ونجولو كانتي لاعب وسط ليستر سيتي السابق.