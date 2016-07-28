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صراع الصفقات - مهاجم ديبورتيفو: انتظر برشلونة

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صراع الصفقات - مهاجم ديبورتيفو: انتظر برشلونة صراع الصفقات - مهاجم ديبورتيفو: انتظر برشلونة

أكد لوكاس بيريز مهاجم فريق ديبورتيفو لاكرونيا أنه ينتظر عرضا رسميا من نادي برشلونة للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات بيريز الذي قال فيها "انتظر برشلونة وأتمنى أن تنتهي الأمور بشكل سريع".

وقالت الصحيفة إن لوكاس بيريز سينضم لبرشلونة مقابل 16.7 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع بيريز البالغ من العمر 27 عاما بعدما فشل في التوقيع مع كيفين جاميرو مهاجم إشبيلية أو فييتو مهاجم أتليتكو مدريد.

ويمتلك نادي ديبورتيفو 70% من عقد لوكاس بيريز، بينما يملك نادي باوك اليوناني 30% من عقده.

وظهر لوكاس بيريز بمستوى جيد في الموسم الماضي مع ديبورتيفو وسجل 17 هدفا في 37 مباراة.

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