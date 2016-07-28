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شعبة الأسمنت: ارتفاع سعر الدولار تسبب فى حالة من الركود

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شعبة الأسمنت: ارتفاع سعر الدولار تسبب فى حالة من الركود شعبة الأسمنت: ارتفاع سعر الدولار تسبب فى حالة من الركود
قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن ارتفاع أثر بشكل سلبى على سوق الأسمنت، وتسبب فى حالة من الركود، نتيجة لقيام الشركات برفع الأسعار.

وأضاف مخيمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك 365 تاجر أسمنت تم إحالتهم إلى جهاز مكافحة التهرب الضريبى، بسبب تلاعب شركات الأسمنت فى الأسعار، واحتساب جهاز التهرب الضريبى فروق الأسعار بفواتير شراء التجار من الشركات على أنها عمولات أو أرباح.

وأوضح مخيمر أن وصل إلى 630 جنيه، بعد أن كان سعره 560 جنيه الأسبوع الماضى، بينما ارتفع الحديد إلى 6200 جنيه بعد أن كان سعره الأسبوع الماضى 5400 جنيه.

وطالب مخيمر رئيس الوزراء بالتدخل حتى يتم حساب التكلفة الفعلية لسعر الطن مع إضافة ربحية عادلة وصولاً للمستهلك، خاصة وأن الأسمنت سلعة استراتيجية تدار باسلوب الاحتكار من الشركات بالمرسوم الملكى لعامى 45 و 48، وتحتاج إلى ضوابط لإدارتها، خاصة مع المشروعات الجديدة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح .

مخيمر: استمرار أزمة الأسمنت مع العامرية لعدم وجود شرعية تجارية
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مصر 365

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