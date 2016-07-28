4 أطعمة ومشروبات تجنبها قبل ممارسة التمارين الرياضية

إذا كنت تمارس أحد التمرينات الرياضية بشكل يومى، بغرض الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة، من الضرورى تجنب بعض الأطعمة والمشروبات قبل ممارسة الرياضة.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها قبل ممارسة التمارين الرياضية، وتتضمن الآتى :

>1. الخضروات الورقية: ويرجع ذلك لارتفاع محتوى الألياف، كما أن استهلاك الخضروات الورقية قبل التمرين يمكن أن تؤدى إلى الغازات والانتفاخ فى المعدة خلال التمرين، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة.

2. الأطعمة الدهنية: استهلاك الأطعمة الدهنية يمكن أن تسبب عسر هضم وحموضة، مما يمنع إتمام ممارسة الرياضة .

3. الأطعمة الغنية بالتوابل: تناولها يسبب ارتداد الحمض فى المعدة، لذا فيجب تجنبها قبل ممارسة الرياضة .

4. الأكلات السريعة: الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والدهون يمكن أن تعيق ممارسة الرياضة بشكل طبيعى وفقدان الوزن.

5. المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة:على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يعتقد أن هذه المشروبات تزيد القدرة على التحمل والقيام بتمرين رياضى جيد، لكن معظم هذه المشروبات عادة تحتوى على كميات عالية من السكر، لذا فمن الأفضل اختيار البدائل الطبيعية مثل عصائر الفاكهة .

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