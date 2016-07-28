ضبط عاطل بحوزته سيارة مسروقة أثناء ترخيصها بمرور القطامية

تمكن ضباط قسم مباحث المرور بالقاهرة من ضبط عاطل أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور القطامية لإنهاء إجراءات قيد السيارة، وتبين أنها مسروقة وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية لاحظت تواجد "سيد.م" عاطل أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور القطامية لإنهاء إجراءات قيد السيارة رقم د ن ع 1452 ماركة ايسوزو بيضاء اللون ومبلغ مالى 1600 جنيه، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 207 لسنة 2016م العاشر من رمضان.

بمناقشته اعترف بممارسته أعمال السمسرة والنصب على المواطنين المترددين على وحدات المرور عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل مبالغ مالية وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأقر بتحصله على المستندات المضبوطة بحوزته والسيارة من "محمد.ع" والمقيم دائرة قسم شرطة الزيتون "جار ضبطه" ونفى علمه بكون السيارة من متحصلات حادث سرقة، باستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2543 لسنة 2016م جنح القاهرة الجديدة أول، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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