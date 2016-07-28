أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى طلاق لزوجة وضرتها بعد أن أوهمهما زوجهما بعدم قدرتهما على الإنجاب لسنوات

Google+ Print
دعوى طلاق لزوجة وضرتها بعد أن أوهمهما زوجهما بعدم قدرتهما على الإنجاب لسنوات دعوى طلاق لزوجة وضرتها بعد أن أوهمهما زوجهما بعدم قدرتهما على الإنجاب لسنوات
أقامت الزوجة "ملك.ف" دعوى طلاق للضرر من زوجها "جاد.ق" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، وطالبت فيها بالتفريق بينهم بعد أن خدعها وأوهمها بالعجز لعدم الإنجاب وقام بالزواج من صديقتها، ولكن بعدها اكتشفت أنه هو من لديه مانع طبى يحرمها من أن تكون أم.

وقالت ملك فى الدعوى التى حملت رقم 7865 لسنة 2016: "عشت معه 5 سنوات وأنا أعاقب نفسى على حرمانه من الأطفال بعد أن قال الطبيب المعالج لى وهو صديقه بأن المشكلة منى، وحاولت أن أعوضه بشتى الطرق وأخفف عنه لدرجة أننى طلبت منه الزواج من صديقتى".

وتابعت الزوجة، "ولكن بعد مضى أكثر من عام من زواجه منها، وعدم إنجابه منها، وقول الطبيب المعالج لها نفس ما قاله لى، اكتشفت الحقيقة أن زوجى هو العائق فى الإنجاب وليست أنا أو زوجته الثانية، وتذكرت رفضه مراراً إجراء أية فحوصات لمجرد الاطمئنان على سلامته وخلوه من أية أمراض تعيق إنجاب الأطفال".

وأكملت ملك، "قابل اكتشفنا الجريمة التى ارتكبها فى حقنا بكل الجحود والنكران والإهمال، وقرر أن يعاقبنا فذهب وتزوج بأخرى ورفض الإنفاق علينا وسرق كل ما نملكه من ذهب ومتعلقات شخصية أثناء غيابنا، وعندما طالبنا بحقنا فى الطلاق قال لنا: سأعلقكما ولن تحصلا على الطلاق، فأقمت وضرتى "سميرة" دعوتى طلاق لعلنا نقتص من ذلك الزوج الأنانى".

موضوعات متعلقة..

- 5 نصائح لتخطى اكتئاب ما بعد الطلاق.. أعيدى استكشاف نفسك وامنحيها السلام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365