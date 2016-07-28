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صندوق التنمية العقارية يطلق خدمة المواعيد الإلكترونية للمراجعين

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تبدأ فروع صندوق التنمية العقارية يوم الأحد القادم العمل بخدمة المواعيد الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين، بهدف التيسير عليهم وتوفير الجهد والوقت وإنجاز معاملاتهم دون انتظار.

وستكون خدمة المواعيد "إلزامية" لمن يرغب في مراجعة أي فرع من فروع الصندوق.

ويمكن حجز الموعد من خلال زيارة بوابة الصندوق على الرابط www.redf.gov.sa، ثم اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية (خدمات المواطنين/حجز المواعيد) ومن ثم تحديد اليوم والوقت المناسب للمراجعة، مصطحباً معه الوثائق المطلوبة للخدمة المختارة.

يذكر أن الدخول للبوابة والاستفادة من جميع خدماتها يتطلب التسجيل بالبوابة.

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