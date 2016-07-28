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«الهلال الأحمر» يُمكّن عائلة يمنية من رؤية ابنها المعتقل في غوانتنامو

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مكنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عائلة يمنية من إجراء مكالمة مرئية مع ابنهما المعتقل في غوانتنامو؛ حيث إنه لم يرَ أهله منذ 15 سنة، وذلك ضمن المرحلة 31 للاتصال المرئي.

ورفع ذوو المعتقل خالص شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تم توفيره لهم من سبل التواصل، سائلين الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة علي عبدالله الغامدي إنه جرى في هذه المرحلة عشر مكالمات استفاد منها أكثر من 100 شخص بين رجال ونساء، وتمت زيارة ثلاث عوائل من أهالي المعتقلين لتبادل ونقل الأخبار بين المعتقل وأهله.

وجرت الاتصالات بإشراف مباشر من المشرف العام على برنامج إعادة الروابط العائلية سمو الأمير بندر بن فيصل آل سعود، وتمت بحضور ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر رباب سليمان ومنسق الشؤون الدولية والإغاثة في الهيئة عبدالله لزام الشمري.

وتأتي هذي الخدمة من منطلق اهتمام الهلال الأحمر برسالتها الإنسانية والرقي بتقديم الخدمة في إطار اختصاصها.

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