.. ونجله محمد: نجاح الجهات الأمنية توّجه الحكم الشرعي

أبدى محمد نجل الشهيد العقيد ناصر العثمان سروره بصدور الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة في قتلة والده - رحمه الله -.

وقال محمد إن أسرته مطمئنة ومتفائلة بالوصول إلى هذه النتيجة، مشيداً بالقدرات الأمنية في التوصل للجناة الذين غدروا بوالده عندما كان في استراحته غرب بريدة.

وعّد نجاح الجهات الأمنية بالتوصل للقتلة إنجازاً يضاف للإنجازات الامنية التي تسجلها يومياً سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في القضايا الأمنية الأخرى.

وأكد نجل الشهيد العثمان أن مسار القضية توجه القضاء الشرعي بإصداره الحكم الابتدائي بتنفيذ حد الحرابة في الجناة. وأشار إلى أنه وأشقاؤه محل عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، مشدداً على أنهم جنود في خدمة هذا الوطن الغالي في أي زمان ومكان.

الجدير بالذكر أن الشهيد العقيد ناصر العثمان رحل تاركاً زوجته وتسعة أبناء "ستة ذكور، وثلاث إناث".