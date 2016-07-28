القتل تعزيراً لمهرب مخدرات يمني في نجران

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بمنطقة نجران. فيما يلي نص البيان: قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم). بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد أحمد عبدالسلام الشميري -يمني الجنسية-، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى المملكة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني محمد أحمد عبدالسلام الشميري -يمني الجنسية- أمس الأربعاء 22/10/1437 هـ، في منطقة نجران. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.