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شرطة الرياض تطيح بوافد ينشر إعلانات لممارسة الرذيلة

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شرطة الرياض تطيح بوافد ينشر إعلانات لممارسة الرذيلة شرطة الرياض تطيح بوافد ينشر إعلانات لممارسة الرذيلة

العقيد فواز الميمان

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد عربي في العقد الثالث من عمره ينشر إعلانات للدعوة لممارسة الرذيلة عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي في كمين أمني محكم بين شرطة المنطقة والقوات الخاصة لأمن الطرق.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إن بلاغاً ورد للشرطة عن استخدام أحد الأشخاص لحسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى ممارسة الرذيلة، مشككاً في قدرة الأجهزة الأمنية بالوصول إليه وضبطه.

وأضاف أنه تم التحقق من صحة المعلومات الواردة في البلاغ وتتبع حساب المذكور وتحديد هويته، وضبط في كمين محكم بالتنسيق بين شرطة المنطقة والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتبين أنه وافد ثلاثيني من أصول عربية ترافقه امرأة عربية لا تمت له بصلة شرعية "ثلاثينية لا تحمل إثبات هوية".

وأردف العقيد الميمان أنه وبالتحقق من سجله الأمني اتضح أنه سبق إيقافه قبل تسع سنوات في عدد من مراكز الشرط في الرياض، وأودع السجن العام على ذمة قضية سرقة، وأُبعد إلى بلاده، ثم ما لبث أن عاد حاملاً جنسية أخرى، واتُخذت الإجراءات اللازمة نحوه، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض بحكم الاختصاص.

وأشار إلى أن شرطة الرياض تقدم شكرها للمواطنة الصالحة التي رصدت الملاحظة ومررتها للجهات الأمنية المختصة.

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