"جنح القاهرة" تنطق اليوم حكمها فى اتهام هشام جنينة بإذاعة أخبار كاذبة

تصدر، اليوم الخميس، محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير حكمها فى قضية اتهام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد فى الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

28 يوليو الحكم على هشام جنينة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة