السفير المصرى بالمغرب: الأهلى استحق الفوز ومثل مصر بشكل يليق ببطل إفريقيا

هنأ السفير المصرى بالمغرب أحمد إيهاب جمال الدين، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، النادى الأهلى بعد الفوز على الوداد المغربى فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد مولاى عبد الله فى الجولة الرابعة من منافسات دورى المجموعات بدورى أبطال افريقيا، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

كما حرص السفيرالمصرى وجابر نصار، على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب المباراة بصحبة عماد وحيد رئيس البعثة لتهنئة اللاعبين .

وشدد الثنائى على أن الأهلى استحق الفوز وقدم مباراة كبيرة أمام بطل المغرب ونجح فى تمثيل مصر بما يليق ببطل أفريقيا.

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