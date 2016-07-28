شباب قرية "بداوى" بالدقهلية يدشنون حملة لإلغاء "شبكة" العروسة

دشن مجموعة من شباب قرية بدواى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة طالبوا خلالها بعقد اجتماع لكبار قرية بدواى وأئمة المساجد لإقناع الأهالى بإلغاء الشبكة عند الزواج، تأسياً بقرية دنقيق بمركز نقادة فى محافظة قنا.

ولاقت الفكرة إعجاب العديد من كبار وشيوخ قرية بدواى بالدقهلية، خاصة بعد اقتراب سعر جرام الذهب من 500 جنيه، والذى يمثل عقبة كبيرة أمام جميع الشباب المقبل على الزواج.

مدينة المنصورة لا تعرف سعراً محدداً للشبكة، ومعظم الزيجات التى تمت فيها تكون الشبكة وفق القدرة المادية للشاب المتقدم للخطبة، بينما تتنوع القرى التابعة لمحافظة الدقهلية فى عادات الزواج بها، وتختلف فى كل شئ، لاسيما الشبكة ومقدارها، فمعظم قرى محافظة الدقهلية، تقوم على أساس 100 جرام ذهب فى الشبكة، مع بعض الزيادات.

وفى قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لابد أن تقوم والدة العريس بشراء هدية للعروس أثناء شراء الشبكة، مثل خاتم ذهبى، بينما تعتمد القرى التابعة لمركز أجا والقريبة من مركز سمنود التابع لمحافظة الغربية، على عادات مركز سمنود، والتى تتمثل فى شراء 100 جرام ذهب، ومن العيب فى تلك القرى أن لا يقدم العريس هذا المقدار من الذهب فى الشبكة.

وفى مركز نبروه يصل ثمن الشبكة إلى 230 ألف جنية، بعيد عن ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، وتقوم العروس وأقاربها، بإرسال هدايا لوالدة العريس بعد الشبكة، وهى عبارة عن أجهزة كهربائية مثل الثلاجة والبوتوجاز والغسالة.

وفى قرية كفر دميرة، بمركز طلخا تقتصر الشبكة على خاتم ودبلة ومحبس، ويقدم والد العروس، مطبخ هدية لوالدة العريس مكون من "قطع ألوميتال، وبوتوجاز وديب فريرز وثلاجة وغسالة، وأطقم صينى وحلل".

مركز المنزلة وهو المركز الأبعد عن عاصمة مدينة المنصورة، لا يشترط فيه ثمن شبكة معين، ولكن تقوم العروس وأهلها، بإهداء العريس حجرة من الموبيليا المكلف بها العريس عقب الشبكة، مثل غرفة النوم مثلاً، بينما لا يعتمد مركز المطرية الملاصق لمركز المنزلة على أى من تلك العادات، ويتوقف الأمر على مقدرة العريس، ولكن تقوم والدة العروس بإهداء والدة العريس رد الشبكة وهو يكون أجهزة كهربائية مثل غسالة أو بوتوجاز.

وقال الشيخ أحمد غانم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالدقهلية، إن الشبكة قد جرى العرف تقديمها عند الزواج، وهى تعتبر جزء من المهر، حتى وإن تم فسخ الخطوبة فإن العريس يسترد الذهب الخاص به، لأنه جزء من المهر، والغلاء فى تقديم المهور ليس من الإسلام، وقد أوصى الرسول الكريم، بعدم المغالاة فى المهور، والتيسير فى الزواج.

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