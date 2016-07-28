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ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وتحرير 10 محاضر لمحلات جزارة ببنى سويف

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ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وتحرير 10 محاضر لمحلات جزارة ببنى سويف ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وتحرير 10 محاضر لمحلات جزارة ببنى سويف
تمكنت مباحث ببنى سويف بالتنسيق مع مديرية التموين مساء أمس الأربعاء خلال حملة من ضبط سيارة رقم 100693/ نقل بنى سويف قيادة "بدوى ع" محملة بـ9 أطنان و250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز سمسطا وتحرر المحضر رقم 7618 جنح سمسطا والتحفظ على السائق وصاحب "عبد النبى ر" صاحب كميات الدقيق المضبوطة.

ونجحت الحملة التى شارك فيها المهندس محسن فرغلى وكيل وزارة التموين ببنى سويف والمقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، سعيد سيف النصر مفتش القسم، أحمد دياب مدير الرقابة التموينية، ود. سامى الدهشورى بإدارة التفتيش على المجازر واللحوم بمديرية الطب البيطرى.

فى تحرير 10 محاضر لجزارين قاموا بذبح وعرض لحوم بلدى مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمة بذلك وإخطار النيابة لتولى التحقيق.


>ضبط 85 جوال دقيق بلدى مدعم فى مخبز شمالى بنى سويف

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مصر 365

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