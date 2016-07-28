نظر إعادة محاكمة 156 متهما بـ"مذبحة كرداسة" اليوم

تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، الجلسة الثانية عشر فى إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

قاضى"مذبحة كرداسة"يأمر بضبط 3 شهود ..ويؤجل نظر القضية للغد

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