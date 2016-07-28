تأجيل افتتاح محطة مياه المشتل فى المحلة بسبب زيارة وفد وزارة الصحة للمحافظة

أعلن اللواء ناصر طه أنور رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية أن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية قرر تأجيل افتتاح محطة مياه المشتل بمنطقة منشية البكرى، بتكلفة 30 مليون جنيه، ومحطة تنقية المياه بقرية السجاعية والتى كان مقررا افتتاحهما صباح اليوم، وذلك لحضور وفد من وزارة الصحة فى زيارة للمحافظة.

وكان من المقرر أن تستقبل مدينة المحلة صباح اليوم اللواء أحمد صقر محافظ الغربية يرافقه اللواء طارق الحجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة والمهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والعميد طارق الفولى رئيس فرع شركة مياه الشرب بالمحلة لافتتاح محطة مياه المشتل ومحطة تنقية المياه بقرية السجاعية مركز المحلة.

محافظ الغربية يفتتح محطة مياه المشتل ومحطة لتنقية المياه الخميس المقبل