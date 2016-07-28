متعب: لن أقبل أن أكون عبئا الأهلي.. وأستطيع خوض مباريات كاملة

رد عماد متعب مهاجم الأهلي على من يطالبونه بالاعتزال قائلا:"سأتخذ هذا القرار حينما أشعر بأنني سأكون عبئا على زملائي وعلى الفريق".

وتحدث عماد متعب لقناة "أون تي في" قائلا:"أستطيع خوض مباريات كاملة وعندما أشارك أقدم مستوى جيد وأستطيع تسجيل الأهداف".

وواصل مهاجم منتخب مصر حديثه"وبالفعل نجحت في تسجيل هدفا في شباك حرس الحدود والاتحاد السكندري".

وشدد متعب"لن أقبل على نفسي أن أكون عبئا على زملائي أو الفريق فتاريخي لا يسمح بحدوث ذلك الأمر".

وأكمل"لذلك سأقرر الاعتزال حينما أشعر بأنني أصبحت عبئا على زملائي أو على الفريق".

في الوقت ذاته أكد متعب أن الأهلي لم يضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الوداد بهدف دون رد وأن الانتصار مجرد خطوة نحو تحقيق ذلك الأمر.

وأتم"هذه كانت بداية هامة للغاية لنا والآن علينا الانتصار في المباريات المقبلة لضمان التأهل".