أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب: لن أقبل أن أكون عبئا الأهلي.. وأستطيع خوض مباريات كاملة

Google+ Print
متعب: لن أقبل أن أكون عبئا الأهلي.. وأستطيع خوض مباريات كاملة متعب: لن أقبل أن أكون عبئا الأهلي.. وأستطيع خوض مباريات كاملة

رد عماد متعب مهاجم الأهلي على من يطالبونه بالاعتزال قائلا:"سأتخذ هذا القرار حينما أشعر بأنني سأكون عبئا على زملائي وعلى الفريق".

وتحدث عماد متعب لقناة "أون تي في" قائلا:"أستطيع خوض مباريات كاملة وعندما أشارك أقدم مستوى جيد وأستطيع تسجيل الأهداف".

وواصل مهاجم منتخب حديثه"وبالفعل نجحت في تسجيل هدفا في شباك حرس الحدود والاتحاد السكندري".

وشدد متعب"لن أقبل على نفسي أن أكون عبئا على زملائي أو الفريق فتاريخي لا يسمح بحدوث ذلك الأمر".

وأكمل"لذلك سأقرر الاعتزال حينما أشعر بأنني أصبحت عبئا على زملائي أو على الفريق".

في الوقت ذاته أكد متعب أن الأهلي لم يضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الوداد بهدف دون رد وأن الانتصار مجرد خطوة نحو تحقيق ذلك الأمر.

وأتم"هذه كانت بداية هامة للغاية لنا والآن علينا الانتصار في المباريات المقبلة لضمان التأهل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب