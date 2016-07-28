جميلة المهيري: نظرة شمولية للارتقاء بعقول الطلبة

أشادت معالي جميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر توجيهه باعتماد مادة التربية الأخلاقية، مؤكدة أنها تأتي في سياق حيوي وضروري وفي فترة أحوج ما نكون إليها لذلك لإعداد أجيال المستقبل وتنشئتهم التنشئة السليمة لاسيما في خضم الانفتاح الحضاري على الثقافات والفضاء المفتوح والإرهاصات التي أضحت تزج بالنشء في متاهات عدة، ولتكون بمثابة الموجه والبوصلة لهم للسير على الطريق الصحيح.

وأوضحت معاليها أن هذه المبادرة ترتكز في مضمونها على معايير ومبادئ راسخة كفيلة بأن تزود الطلبة بقسط وافر من الأخلاقيات والقيم والمبادئ الضرورية للتعايش في بيئة آمنة، وتقبل الذات واحترام الطرف المقابل، وهي بذلك تحفظ لهم كيانهم وتمدهم بمفاهيم التسامح ونبذ العنف والتكافل والمسؤولية واحترام الرأي الآخر والالتزام، وفي المحصلة النهائية تسعى إلى بناء شخصية متزنة تثق بقدراتها وقادرة على تولي زمام المبادرة.

وقالت معالي المهيري إن وزارة التربية والتعليم سوف تتخذ من الأسباب والوسائل ما يحقق لهذه المبادرة أغراضها وأهدافها التربوية النبيلة، وفي هذا الصدد سيتم العمل بشكل متسق مع الجهات المختصة ذات العلاقة للخروج بمادة تقدم قيمة مضافة وتتكامل مع ما تطرحه وزارة التربية من مناهج دراسية تصب جميعها في الخانة ذاتها.

واعتبرت معاليها أن إطلاق هذه المبادرة نابع من فكر متقد ورؤية استشرافية ونظرة شمولية للقيادة الرشيدة.