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استشهاد قائدين ميدانيين من الجيش الليبى فى مواجهات مع "داعش" ببنغازى

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استشهاد قائدين ميدانيين من الجيش الليبى فى مواجهات مع "داعش" ببنغازى استشهاد قائدين ميدانيين من الجيش الليبى فى مواجهات مع "داعش" ببنغازى
لقى قائدان بالكتيبة "21 صاعقة" التابعة للقوات الخاصة الليبية، مصرعهما جراء الاشتباكات التى دارت بمحور القوارشة مع تنظيم "داعش" بمدينة بنغازى.

وأكد مصدر عسكرى ليبي، مساء أمس الأربعاء، أن العقيد عبد الله بوحليقه وعلى المراكبى من الكتيبة "21 صاعقة" بالجيش الليبى "لقيا مصرعهما جراء الاشتباكات اليوم مع تنظيم داعش بمحور القوارشة بمدينة بنغازى".

ويشهد محور القوارشة غربى بنغازي، مواجهات هى الأعنف بين الجيش الليبى من جهة وتنظيم "داعش" و"شورى مجاهدى بنغازي" من جهة أخرى.

وأعلن الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، أنها معركة الحسم النهائى فى محور غرب بنغازى ضد التنظيمات الإرهابية بعد توقف نسبى دام أياما، خاصة فى محور القوارشة معقل تنظيم "داعش" الإرهابى.

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