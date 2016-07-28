مشعل بن ماجد لأهالي الرويس: المالك له خمسة خيارات.. ولن يجبر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على عدم إجحاف حقوق الملاك في مشروع تطوير العشوائيات بحي الرويس، معربا عن أمله في نجاح المشروع ليكون نقطة البداية في تطوير المناطق العشوائية الأخرى. وشدد على أن المالك الأساسي له الخيارات الخمسة المعلنة للجميع منذ أسابيع عدة، مؤكداً أنه هو المخير ولن يجبر على أحدها.

ونفى محافظ جدة، بشكل تام، أن يكون هناك توجه من جانب الدولة ممثلة في الأمانة أو المحافظة أو الإمارة، بالوقوف ضد مصلحة الملاك من أجل المشروع، ودعا إلى أهمية تطوير هذه المناطق حتى لا تكون كالبقع السوداء في الثوب النظيف.

وأشار الأمير مشعل بن ماجد، خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس أمس في مقر المحافظة، إلى أن الخيارات الخمسة متاحة للملاك للاختيار، مؤكداً أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مملوكة للدولة وليست قطاعا خاصا، ومن ثم فلا مجال للاجتهادات.

وأكد أن الدولة تعمل في اطار من الشفافية والوضوح مع المواطن، مشيراً إلى أن نزع الملكات يتم بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات. وخلص إلى القول «نحن نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص».

من جهته، قال م. هاني أبو راس أمين محافظة جدة، ان الهدف من المشروع هو تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، مشيراً إلى أن شركة جدة حكومية ومملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة.

وأشار إلى أن أمانة جدة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين يتم تنفيذها بإشراف مباشر من محافظ جدة بمشاركة جميع الجهات الحكومية وذلك انطلاقاً من ستة محاور رئيسية أهمها رفع الكفاءة العمرانية وتطوير المناطق العشوائية استنادا إلى لائحة تطوير العشوائيات الصادرة 1429هـ.

فيما قال م. إبراهيم كتبخانة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، إن جدة تضم 52 منطقة عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية ما استدعى الحاجة إلى بدء تطوير المناطق العشوائية بشكل سريع، موضحاً أن باكورة هذه المشروعات منطقة الرويس التي تقع ضمن المناطق المهمة في قلب المدينة. ولفت إلى بدء برنامج تطويرها منذ سنوات عدة من خلال تأسيس شركة جدة لذلك بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتطرق إلى وجود جهات عدة لتمويل المشروع بدءاً من نزع الملكيات التي تتطلب اكثر من 2300 مليار ريال، إضافة إلى إنشاء البنية التحية وإيصال الخدمات لها، مشيراً إلى العمل خلال الفترة الماضية مع أمانة جدة على المخطط العام لتطوير منطقة الرويس واعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1430 ثم صدر قرار نزع الملكيات وأخيرا قرار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالبدء في التطوير وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن منطقة الرويس، وتوقع بدء المرحلة الأولى للتطوير29 شوال الجاري.

وأكد أن المشروع يوفر أكثر من 6500 وحدة سكنية ويستوعب أكثر من 63 الفا بين سكان ومستخدمين للأنشطة الأخرى، مؤكداً إعطاء الأولوية للملاك الحاليين في التطوير بأنفسهم.

وأشار إلى الخمسة خيارات المتاحة للملاك لاختيار أحدها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقاً لظروفهم المالية وقراراتهم، وتتضمن التطوير المباشر أو المساهمة في مشروع التطوير وذلك من خلال استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، أو الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك الساكنين في منطقة منظمة، وفي حال رغبة المالك الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه، مع العلم أن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أو أية وثائق ملكية أخرى.