عضو مجلس إدارة مركز شباب فاقوس يطالب بحمايته بعد كشفه قضايا فساد

طالب محمد جمال عضو مجلس إدارة مركز شباب مدينة فاقوس والذى اتهم أحد أعضاء مجلس الإدارة بطعنه طعنة نافذة أسفل القلب بـ3 ملى، بعد تقدمه بعدد من البلاغات للجهات الرقابية والنيابة الإدارية وتقدم بدعاوى قضائية ونشر مستندات فساد عن مجلس إدارة مركز الشباب، "وزارة الداخلية" بحمايته من (ع ا ا ا ) والذى يعمل بإحدى الجهات الرقابية بالشرقية شقيق عضو مجلس الإدارة.

وقال: إن شقيق عضو مجلس الإدارة يحتمى بوظيفته بالجهاز المركزى للمحاسبات بالشرقية، وقال له علنا وبأعلى صوت "كل البلاغات اللى أنت عاملها فى مركز الشباب وفى شقيقى حتبوظ وحطلعها فشنك، إحنا الدولة"، وزاد فى تهديده قائلا: الطعنة إلى طعنها لك شقيقى بسيطة والمرة الجاية هتموت.

وكان محمد جمال عضو مجلس إدارة مركز شباب مدينة فاقوس قد تعرض لطعنة نافذة أسفل القلب بعد تقدمه بعدة بلاغات للجهات الرقابية وتحريك دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة المركز بعد اكتشافه فسادا وإهدارا للمال العام قدر بمئات الآلاف. وتم تحرير المحضر 5395 بقسم فاقوس وما زالت النيابة تباشر التحقيق. ونشر فساد مجلس الإدارة على صفحات "اليوم السابع" تحت عنوان (الجمعية العمومية لمركز شباب بالشرقية يطالبون النائب العام بالتحقيق فى عدة مخالفات ) يوم 26 من مايو الماضى.

بالصور..الجمعية العمومية لمركز شباب بالشرقية يطالبون النائب العام بالتحقيق فى عدة مخالفات

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