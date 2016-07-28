احذر.. 11 طريقة لنقل عدوى "فيروس سى"

بمناسبة اليوم العالمى لمرض الفيروسات الكبدية، يقدم الدكتور مجدى الدهشان أستاذ الكبد والجهاز الهضمى وكيل كلية الطب جامعة الأزهر طرق نقل العدوى بفيروس سى وأهمها:

أولا: ينتقل فيروس سى من خلال المقصات وقصافة الأظافر، وأدوات الأظافر الخاصة بالسيدات، من خلال عمل "الباديكير والمانيكير" لذا ينصح بتجنب العدوى داخل العائلة الواحدة وعدم استعمال الأدوات الشخصية للغير، وتجنب الاستعمال المشترك بين أفراد العائلة.

ثانيا : ينتقل فيروس سى من خلال ماكينة الحلاقة.

ثالثا: فرشاة الأسنان وسيلة سهلة لإنتقال فيروس سى فحافظ على أن تكون فرشة الأسنان خاصة بك وحدك.

رابعا: فيروس سى ينتقل من خلال السرنجات الملوثة بالفيروس، لذلك للطبيب والتمريض دور كبير لمنع انتقال العدوى، واتباع الطرق السليمة فى مكافحة العدوى.

خامسا: الأدوات الجراحية المستخدمة فى العمليات والمناظير ووحدات الغسيل الكلوى تنقل العدوى بالفيروس، إذا لم يتم تعقيمها جيدا أو التخلص من المعدات التى تستخدم لمرة واحدة فقط وعدم استعمالها لأكثر من مريض.

سادسا: المدمنون لهم دور كبير فى نشر العدوى بفيروس سى لأنهم يستخدمون السرنجات لأكثر من شخص.

سابعا: الحلاق من أهم طرق نقل العدوى بفيروس سى، والذى لا يعتمد على تعقيم أدوات الحلاقة الخاصة به بعد كل استخدام مثل أمواس الحلاقة، وينصح باستخدام الشفرات التى تستخدم مرة واحدة فقط.

ثامنا : أدوات الوشم والتاتو والرسومات ،التى يتم رسمها على الجلد ،كلها وسائل لنقل العدوى بفيروس سى خاصة عند استخدام أدوات غير معقمة.

تاسعا : الحلق الذى يوضع فى الأذن أو فى الأنف إذا لم يتم تعقيمه أو عمل "خرم بإبرة "غير معقمة كلها وسائل لنقل العدوى.

عاشرا: عدم تطهير الأماكن الملوثة بالدم بمجرد وقوع الدم عليها حيث يعتبر الدم أهم وسائل نقل العدوى بفيروس سى، لذلك ينصح عند جرح أى شخص تطهير الأسطح بالكلورالمركزوتطهير الجرح دون ملامسته ويتم وضع غطاء علية.

أحد عشر : ينتقل الفيروس من خلال أدوات طبيب الأسنان فتأكد من تطهير أدوات الاسنان التى يستعملها الطبيب قبل وضعها فى فمك.

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