البوتاسيوم أحد أسرار الرشاقة.. 4 أنواع خضروات توفره بكثرة

يعتبر " البوتاسيوم" أحد أهم المعادن الأساسية اللازمة للحفاظ على توازن السوائل فى جسم الإنسان، وبنقص هذا العنصر الأساسى فى جسم الإنسان يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم ، التعب، الخمول، وكل هذه الأعراض تزيد الوزن وتصيب الرشاقة فى مقتل .

وعند رفع نسبة البوتاسيوم فى الدم وتعويض الفاقد ، يستطيع الجسم القيام بمهامه بكل سهولة مما يؤدى إلى سرعة التمثيل الغذائى وعدم تراكم الدهون ، وهناك 4 أنواع من الخضروات الطازجة والمتوفرة فى الأسواق المصرية بأسعار زهيدة ، غنية بكنوز من عنصر البوتاسيوم يعرفنا عليها موقع "searchhomeremedy"

1-البنجر

2-أوراق السبانخ

3-نبات السلق

4-الجرجير

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>ثمار البنجر الطازجة تعتبر مصدرا مهما لعنصر البوتاسيوم كما أنها ذات سعرات حرارية مرتفعة، وأفضل طرق طهى البنجر للاحتفاظ بالقيمة الغذائية وضعها مع قليل من زيت الزيتون والملح وتكون وجبة متكاملة.> من الخضروات الورقية التى تحتوى على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم كما أنها غنية بالحديد ، بالإضافة إلى الألياف المفيدة للجهاز الهضمى ، والمعروف أن السبانخ من الخضروات التى تساعد على محاربة السرطان وتحسن من عمل القلب.>متوفر فى الأسواق المصرية ومشهور أنه يتم طهيه مع " القلقاس" وهو يعتبر من الخضروات الغنية بعنصر البوتاسيوم ، ويمكن أن يضاف إلى السلطة أو يطى بالطريقة التقليدية .>الجرير من أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد وكلما كان لون الورق مائلا إلى الأخضر الداكن كان أفضل ، كما أن الجرير يعمل على مكافحة الأكسدة مما يجعل الخلايا قادرة على التخلص من السموم بشكل أفضل.