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وزير خارجية إيطاليا يعرب عن أمله فى تحسين الأوضاع الأمنية بليبيا

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وزير خارجية إيطاليا يعرب عن أمله فى تحسين الأوضاع الأمنية بليبيا وزير خارجية إيطاليا يعرب عن أمله فى تحسين الأوضاع الأمنية بليبيا
أعرب وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى، عن أمله فى تحقيق خطوات تقدم نحو ضمان إعادة تفعيل الخدمات العامة وتحسين الأوضاع الأمنية فى ليبيا بدءًا من العاصمة طرابلس من خلال تأسيس وحدات الحرس الرئاسى.

وذكر بيان للخارجية الإيطالية، نشر هنا مساء أمس الأربعاء، أن جنتيلونى استقبل اليوم، فى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، فى لقاء خُصِص لتبادل وجهات النظر حول الوضع الداخلى فى ليبيا وسبل إرساء أسس الديمقراطية فى هذا البلد.

وأضاف البيان أن اللقاء جاء "بعد مضى فترة وجيزة على اجتماعات الحوار السياسى بين القوى السياسية الليبية التى عقدت فى تونس، والحوار السياسى الليبى المرتبط بمسألة الأمن، الذى رحب وزير الخارجية الإيطالى بنتائجه الإيجابية، معبرًا عن موقفه هذا للمبعوث الأممى للشأن الليبى مارتن كوبلر".

وأكدت الخارجية الإيطالية أن جنتيلونى وكوبلر أعربا خلال اللقاء "عن تقييمهما الإيجابى أيضًا فيما يتعلق بمواصلة الدعم الدولى الذى حصلت عليه حكومة الوفاق الوطنى الليبية"، مضيفة "اللقاء شكل فرصة للتأكيد على الدعم الإيطالى للجهود التى تبذلها الأمم المتحدة من أجل تعزيز إرساء أسس الديمقراطية فى ليبيا. ومن خلال تجديده دعم الإيطالية لحكومة الوفاق الوطنى الليبية بقيادة رئيسها فائز السراج ، خاصة لجهوده الرامية إلى تعزيز مشاركة جميع الأطراف الليبية فى عملية إرساء الاستقرار فى البلد، من جانبه.. قال المبعوث الأممى مارتن كوبلر إن مناقشاته مع جنتيلونى حول الأزمة فى ليبيا كانت "مطولة وبناءة".

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مصر 365

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