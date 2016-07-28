القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من مؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام، من القبض على 7 هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم وضبطهم فى قضايا جنائية بينهم هارب من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "أحمد.س.ح"، 33 سنة، عاطل، مقيم عين غصين ـ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2560 لسنة 2012 مركز فايد، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "قتل عمد" والمتهم "محمود.إ.أ"، 60 سنة، عاطل مقيم الشهداء ـ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 890 لسنة 2015 مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

والمتهم "أحمد.م.م"، 20 سنة، عاطل مقيم البهتينى - دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 223 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "سرقه"، والمتهم " إسلام.ح.م" 19 سنة عاطل مقيم البهتينى ـ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 223 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة "سرقة" والمتهم " نادر. م.م" 34 سنة عاطل مقيم شارع فريد ندا ـ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3135 لسنة 2016 جنح مركز فايد بتهمة "سرقه" والمتهم " السيد. س. ن" 27 سنة عاطل مقيم المنايف ـ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5827 لسنة 2016 جنح مركز أبوصوير بتهمة "سرقة".

كما تم القبض على المراقب الهارب " إسلام.م.ع" 31 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الهارب من كسر مراقبة فى القضية رقم 1594 لسنة 2011 جنايات قسم ثالث بتهمة "سرقة بالإكراه " والمحرر عن هروبه المحضر رقم 1253 لسنة 2015 جنح قسم ثالث.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تنفيذ 348 حكما وضبط 65 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية