علاء عبد الغني لـ في الجول: أخدم الزمالك في أي وقت.. وفرصنا قوية في الكأس وإفريقيا

في أول رد فعل لعلاء عبد الغني المدرب الجديد في جهاز الزمالك أكد أنه ينتظر التكليف الرسمي من مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة لتلبية نداء بيته على حد وصفه.

وكان مرتضى منصور قد قبل استقالة محمد حلمي بعد الخسارة من ماميلودي صن داونز 1-0 في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليقوم بتعيين علاء عبد الغني مع مؤمن سليمان ومحمد صلاح.

وقال علاء عبد الغني لـFilGoal.com في وقت مبكر من يوم الخميس: "لم يخاطبني الزمالك رسميا حتى الآن لكن علمت من الفضائيات باختياري من قبل رئيس النادي".

وأضاف "الزمالك بيتي ولا أستطيع أن أرفض وشرف لأي أحد أن يكون موجودا في الجهاز الفني لبيته".

وحول هزيمة الزمالك أمام صن داونز، قال علاء عبد الغني: "الزمالك تأثر بغياب أربعة لاعبين أساسيين في مراكز مختلفة".

وتابع "غياب طارق حامد ومحمود كهربا ومحمد كوفي ومحمد إبراهيم أثر بشكل كبير على الزمالك ولهذا ظهرت عناصر جديدة مثل علي فتحي ورمزي خالد".

ثم استدرك "لكن فرصنا في التأهل مازالت قوية، نحتاج لنقطة من إنيمبا ونسبة حدوث هذا في القاهرة كبيرة جدا بإذن الله".

وأشار "سنقاتل في مباراة الإسماعيلي بنصف نهائي كأس مصر، ومع وجود الصفقات الجديدة ستضيف لنا جيدا وقادرون على الفوز عليهم".

وأردف "كل اللاعبين أصدقاء لي ونتواصل سويا باستمرار منذ أن كنت مدربا في الولاية الأولى".

وعمل علاء عبد الغني مع جوزفالدو فيريرا في الجهاز الفني للزمالك الذي حصد ثنائي الموسم الماضي بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر.