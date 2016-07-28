مرتضى منصور لـ في الجول: لن نحدد اسم مدرب حراس الزمالك قبل عودة البعثة

لم يستقر الزمالك على استمرار أيمن طاهر مدرب حراس المرمى من عدمه حتى الآن رغم الإعلان عن أسماء الجهاز الفني قبل عودة الفريق من جنوب إفريقيا من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

ورحل محمد حلمي وجمال عبد الحميد وعبد الحليم علي من الجهاز الفني للزمالك بشكل رسمي بعد استقالتهم والتي قبلها الزمالك بعد الخسارة من ماميلودي صن داونز 1-0.

وقال مرتضى منصور لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لم نحدد اسم مدرب الحراس حتى الآن.. وسننتظر لحين عودة البعثة".

ويدرب حراس الزمالك أيمن طاهر في حين ظهر اسم أسامة عبد الكريم يتردد في الزمالك.

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