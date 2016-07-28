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مرتضى منصور: علي جبر ' شايل الزمالك ' بمفرده.. وتحية للأهلي

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مرتضى منصور: علي جبر ' شايل الزمالك ' بمفرده.. وتحية للأهلي مرتضى منصور: علي جبر ' شايل الزمالك ' بمفرده.. وتحية للأهلي

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعلي جبر مدافع الفريق رغم تسجيله هدف بالخطأ في مرماه خسر به الأبيض أمام ماميلودي صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك لنقطة من أجل التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام إنيمبا.

وقال مرتضى منصور عبر قناة (ON TV): "أوجه تحية لعلي جبر، من أفضل لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة (وشايل الفريق) منذ فترة".

وأضاف "أقول لعلي جبر لا تحزن أنت لاعب كبير".

ووجه مرتضى منصور تحية للأهلي بعد فوزه على الوداد بهدف في المغرب أعاد به آماله للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد مرتضى "الأهلي لعب بروح عالية، وفريق آخر يبحث عن نقطة من مباراتين فشل في الحصول عليها.. أنا حزين".

وأردف "الله يخرب بيت الغرور".

وهاجم مرتضى اختيارات محمد حلمي قائلا: "أيمن حفني ومصطفى فتحي أحرف ثنائي تشركه في آخر 10 دقائق".

وأتم "أحمد دويدار ومعروف يوسف ورمزي خالد وإبراهيم عبد الخالق أردت أن يرحلوا.. تبدأ بهم بشكل أساسي؟ كيف هذا.. وأين أحمد توفيق، هذا المستوى غريب عنه وتائه في الملعب".

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